[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia e BAT: Continuano i controlli congiunti Alto Impatto nel settore autodemolizione

La Polizia di Stato nell’ambito dei collaudati controlli tra le Questure di Foggia e BAT, coadiuvati dal Compartimento Polizia Stradale di Bari e dalla Polizia Locale di Andria, nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli congiunti anche a Cerignola.

In particolare, sono state effettuate numerose verifiche presso autodemolitori, autoparchi e rivenditori di pezzi usati con il molteplice obiettivo di verificare i connessi aspetti autorizzativi, quelli di gestione dei veicoli destinati alla cessazione della circolazione, nonché le misure di tutela ambientale al fine di contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento alla ricettazione.

Nello specifico, veniva controllato, tra gli altri, un autoparco sito a Cerignola con all’interno tre soggetti che, alla vista degli operatori, cercavano di darsi precipitosamente alla fuga. Due degli uomini venivano prontamente bloccati dai poliziotti, mentre il terzo cercava di fuggire a bordo del proprio veicolo speronando le autovetture di servizio ma, una volta fermato, veniva tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni e pubblico ufficiale.

All’interno del suddetto box, inoltre, veniva rinvenuta un’autovettura provento di furto. I tre soggetti, pertanto, venivano deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Nel medesimo autoparco, nei restanti box ivi presenti, venivano rinvenute altre due autovetture provento di furto, pezzi di autovetture di probabile provenienza illecita, disturbatori di frequenza c.d. “jammer” e svariati attrezzi atti allo scasso e allo smontaggio di veicoli. I 6 titolari dei contratti d’affitto dei garage venivano, quindi, denunciati a piede libero.

I procedimenti pendono nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.

L’attività eseguita dalla Polizia di Stato, permette di rendere un forte segnale ai cittadini di presenza delle Forze dell’ordine al servizio della loro tutela e incolumità, i quali sempre più spesso mostrano sentimenti di scarsa percezione della sicurezza, soprattutto in relazione ai reati di furto, riciclaggio, ricettazione di veicoli.