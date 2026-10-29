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Foggia, domenica 8 novembre arriva il “Villaggio della Salute e della Prevenzione” della Croce Rossa Italiana



Screening gratuiti, consulenze specialistiche, lezioni informative sulle manovre salvavita, donazione del

sangue e servizi di prossimità: la Villa Comunale si trasforma in uno spazio dedicato alla salute e al

benessere della comunità.



FOGGIA, 29 ottobre 2026 – La prevenzione scende in piazza e diventa un’opportunità concreta per tutta la

cittadinanza. Domenica 8 novembre 2026, presso la Villa Comunale di Foggia, la Croce Rossa Italiana –

Comitato di Foggia organizza il “Villaggio della Salute e della Prevenzione”, una giornata dedicata alla

promozione della salute, alla prevenzione delle patologie e alla diffusione di corretti stili di vita.

Un’iniziativa pensata per avvicinare i servizi alle persone, favorire l’accesso alle informazioni sanitarie e

sociali e promuovere una cultura della prevenzione accessibile a tutti. Per l’occasione, la Villa Comunale

ospiterà un vero e proprio villaggio, con attività di screening gratuiti, consulenze specialistiche, spazi

informativi e momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza.



L’iniziativa nasce grazie all’opportunità CRI IVECO – Itinerari della Salute, il progetto itinerante che porta i

controlli gratuiti direttamente nelle piazze italiane, promuovendo la cultura della salute di prossimità.

Foggia, unica città pugliese coinvolta nell’iniziativa con il supporto di un’unità mobile dedicata alla

prevenzione cardiovascolare, amplia ulteriormente l’offerta di servizi grazie all’impegno della Croce Rossa

Italiana, che ha voluto trasformare questa opportunità in un più ampio villaggio dedicato alla salute e al

benessere della comunità.



La giornata si realizza con il coinvolgimento e il supporto di ASL Foggia, Ospedali Riuniti di Foggia, SIMT (

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) del Policlinico Foggia, Università di Foggia ,

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia, Comune di Foggia, in una rete di collaborazione che

mette al centro la persona e il valore della prevenzione.

Screening, consulenze e servizi per la salute

Nel corso della giornata sarà possibile accedere a diverse attività di prevenzione e informazione, tra

cui:

 Prevenzione cardiovascolare, attraverso l’unità mobile degli Itinerari della Salute.

 Counseling sugli stili di vita per la prevenzione delle patologie epatiche e cardiovascolari.

 Visite odontoiatriche.

 Consulenze pneumologiche.

 Consulenze nutrizionali, con professioniste specializzate.

 Supporto psicologico e accesso allo sportello benessere.

 Informazione e orientamento a cura di ASL Foggia, con particolare attenzione ai servizi della Casa di

Comunità, alle vaccinazioni contro il tetano e l’herpes zoster, all’ambulatorio di nefrologia e alle

informazioni sulle malattie rare. Equipe multidisciplinare per Consulenze psicologiche sociali,

ostetriche e ginecologiche.

 Sportello sociale CRI, per offrire ascolto, informazioni e orientamento ai servizi.

 Stand Giovani CRI per le malattie sessualmente trasmissibili

 Informazioni sulla corretta gestione degli animali domestici, a cura dell’Ordine dei Medici Veterinari

della provincia di Foggia, per promuovere il benessere degli animali e una relazione responsabile con

i propri compagni di vita.

Una sinergia tra istituzioni sanitarie e volontariato volta a promuovere la salute e il benessere della

comunità con un’offerta ampia, che interpreta la salute in una prospettiva integrata, considerando non

soltanto la prevenzione delle malattie, ma anche il benessere psicologico, sociale e relazionale.

Saranno a ingresso libero le lezioni informative sulle manovre salvavita, occasioni per avvicinarsi alle

principali tecniche di primo soccorso e acquisire conoscenze utili per intervenire in situazioni di emergenza.

Uno spazio specifico sarà dedicato ai giovani, con lo stand informativo della Croce Rossa Italiana sulle

infezioni sessualmente trasmissibili, per promuovere consapevolezza, informazione e comportamenti

responsabili.



Nel corso della giornata sarà inoltre presente l’autoemoteca degli Ospedali Riuniti di Foggia, per

sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e promuovere la cultura della

solidarietà.



Come prenotare gli screening

Per gli screening e le prestazioni che richiedono la prenotazione ( POSTI LIMITATI) è possibile contattare il

numero:

375 779 6118

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle 12:00.

 Martedì e venerdì: anche dalle ore 16:00 alle 18:00.

Le lezioni e stand informativi saranno invece accessibili liberamente.

La prevenzione come bene comune

Con il Villaggio della Salute e della Prevenzione, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia rinnova il

proprio impegno nella promozione della salute, nell’ascolto dei bisogni della comunità e nella costruzione di

una rete territoriale capace di avvicinare i cittadini ai servizi.

Portare la prevenzione in una piazza significa renderla più vicina, accessibile e comprensibile, favorendo la

partecipazione e incoraggiando ciascuno a prendersi cura di sé e degli altri.

Domenica 8 novembre, alla Villa Comunale di Foggia, la salute incontra la comunità: un’occasione per

informarsi, fare prevenzione e scoprire i servizi disponibili sul territorio.