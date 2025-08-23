Foggia, domani sera il concerto di Noemi in Via Zara: i dettagli dell'evento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Nostalgia“: è questo il nome dell’ultimo progetto discografico di Noemi, il quale ha ispirato il nome del tour estivo iniziato il 4 luglio e che terminerà agli inizi di Settembre.

Tra le date, infatti, del suo “Nostalgia Summer Tour”, quella del 24 Agosto la vedrà come ospite a Foggia, nell’Area Concerti Via Zara, dove porterà tutti i grandi successi del suo repertorio e le canzoni proprio dell’ultimo album uscito lo scorso 28 febbraio.

Un nome altisonante in una serata che non sarà priva di sorprese e di viaggi sonori tra ricordi ed emozioni; dopo Serena Brancale, Foggia si prepara ad assistere all’evento di un’altra grande artista pluripremiata.