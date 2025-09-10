[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: dedica la tesina di terza media all’Arma e incontra i Carabinieri

A Foggia, presso la sede della localeCompagnia Carabinieri,il Maggiore Giancarlo Pallotta, insieme alComandante e ai militari della Stazione capoluogo, ha accolto e ringraziato un giovane studente foggiano che ha dedicato la propria tesina di terza media all’Arma. Il ragazzo, al termine del suo percorso di studi presso una scuola secondaria di primo grado della città, ha deciso di approfondire la storia, i valori e i compitidella Benemerita, redigendo un elaborato che testimonia la sua ammirazione per i Carabinieri e il desiderio di entrare un giorno a farne parte.

«Fin da piccolo ho sempre ammirato il lavoro dell’Arma dei Carabinieri, per i valori di legalità, giustizia, onore e servizio verso la comunità che essa rappresenta. Per me è stato un onore dedicare la mia tesina a questa Istituzione». Queste le parole con cui il giovane, accompagnato dalla sua famiglia, ha espresso emozionato vicinanza e riconoscenza ai militari dell’Arma, che ha voluto incontrare di persona.

A Fabiogiungano i ringraziamenti più sinceri e l’augurio che possa avverare tutti i suoi sogni.