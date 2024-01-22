Foggia: chiama ambulanza fingendo un malore "Mi serviva un passaggio"

Una donna avrebbe chiamato l'ambulanza, fingendo un malore e chiedendo di essere trasportata al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Aveva solo bisogno di un passaggio. Ora è accusata di...

Una donna avrebbe chiamato l'ambulanza, fingendo un malore e chiedendo di essere trasportata al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Aveva solo bisogno di un passaggio. Ora è accusata di interruzione di pubblico servizio.

La chiamata al 118 sarebbe arrivata da Carapelle la notte tra il 16 e il 17 gennaio. La donna simulando un malore, avrebbe chiesto di essere trasportata all'ospedale Riuniti di Foggia per essere sottoposta a degli accertamenti. Quando l'ambulanza è giunta al pronto soccorso, la presunta paziente sarebbe scesa dal mezzo e si sarebbe furtivamente dileguata. La donna è stata immediatamente rintracciata dal pronto soccorso e ha confessato di aver chiamato il 118 perché le serviva un passaggio, avrebbe usato l'ambulanza come taxi per arrivare da Carapelle a Foggia gratuitamente. Ora è accusata di interruzione di pubblico servizio. Un episodio singolare e bizzarro ma non isolato: un tiktoker campano lo scorso marzo, si era fatto portare all'inaugurazione di un negozio a sirene spiegate