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Foggia Calcio, si pensa al ritorno di Francavilla
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Foggia Calcio, si pensa al ritorno di Francavilla
Giovanni Francavilla, attualmente segretario generale dell’Audace Cerignola, sarebbe in scadenza con il club ofantino e potrebbe tornare ad occuparsi dietro la scrivania del Foggia Calcio.
Si tratterebbe di un ritorno romantico (il numero tre per Francavilla), ma le parti si rivedranno dopo l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C della squadra cerignolana.
Dovrebbe ricoprire la carica di Direttore Generale del Foggia Calcio.