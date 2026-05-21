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Foggia Calcio, si pensa al ritorno di Francavilla

Redazione21 Maggio 2026
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Foggia Calcio, si pensa al ritorno di Francavilla

Giovanni Francavilla, attualmente segretario generale dell’Audace Cerignola, sarebbe in scadenza con il club ofantino e potrebbe tornare ad occuparsi dietro la scrivania del Foggia Calcio.

Si tratterebbe di un ritorno romantico (il numero tre per Francavilla), ma le parti si rivedranno dopo l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C della squadra cerignolana.

Dovrebbe ricoprire la carica di Direttore Generale del Foggia Calcio.

Floriana Natale
Redazione21 Maggio 2026