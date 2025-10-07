Foggia, brutto incidente sulla SS89: auto tamponata si ribalta su sé stessa
Violento impatto tra due auto: a causa dell'alta velocità, il veicolo tamponato ha avuto la peggio ribaltandosi più volte. Entrambi i veicoli procedevano in direzione Manfredonia.
Grave incidente avvenuto nella tarda serata di Lunedì 6 Ottobre, lungo la Strada Statale 89 in direzione Manfredonia.
Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento scontro tra due auto: ad avere la peggio l’auto tamponata che, a causa dell’estrema velocità, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte su sé stessa.
A bordo c’era un uomo di 70 anni che ha riportato diverse ferite lacero-contuse e un trauma cranico. Necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.
Oltre al conducente dell’auto tamponata, è rimasto ferito anche l’uomo alla guida dell’altro veicolo: entrambi i coinvolti sono stati trasferiti al Policlinico di Foggia.
Ancora da chiarire la completa dinamica del sinistro e le consequenziali responsabilità che hanno portato all’impatto.