Foggia, brutto incidente sulla SS89: auto tamponata si ribalta su sé stessa

Grave incidente avvenuto nella tarda serata di Lunedì 6 Ottobre, lungo la Strada Statale 89 in direzione Manfredonia.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento scontro tra due auto: ad avere la peggio l’auto tamponata che, a causa dell’estrema velocità, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte su sé stessa.

A bordo c’era un uomo di 70 anni che ha riportato diverse ferite lacero-contuse e un trauma cranico. Necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

Oltre al conducente dell’auto tamponata, è rimasto ferito anche l’uomo alla guida dell’altro veicolo: entrambi i coinvolti sono stati trasferiti al Policlinico di Foggia.

Ancora da chiarire la completa dinamica del sinistro e le consequenziali responsabilità che hanno portato all’impatto.