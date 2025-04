Foggia a caccia dei sporcaccioni: partiti i servizi in abiti civili

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Polizia Locale: partiti i servizi in abiti civili per il controllo dell’abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine

Dieci le violazioni accertate nel primo giorno di attività

L’amministrazione comunale è da mesi impegnata per il decoro urbano, l’igiene pubblica e il rispetto per persone e animali, che passa anche attraverso l’abbandono dei rifiuti e la raccolta delle deiezioni canine. Dal marzo dello scorso anno sono stati installati dall’assessorato all’Ambiente 50 cestini appositamente dedicati, collocati in prossimità di parchi urbani, aree dog, scuole, strade e marciapiedi, e altri 270 cestini generici, e l’assessorato alle Politiche sociali con delega al benessere animale in estate ha promosso una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni oltre che contro l’abbandono dei cani.

Sforzi che hanno aumentato la sensibilità in merito ma non sono riusciti ad eliminare e cambiare comportamenti superficiali e poco rispettosi delle persone, degli animali e del contesto di riferimento.

La Polizia Locale ha quindi predisposto servizi in abiti civili per il controllo dell’abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine. Nel primo giorno di questa attività, condotta da agenti non riconoscibili a primo impatto perché non in divisa d’ordinanza, sono state accertate 6 violazioni per la mancata raccolta e 4 per il mancato uso del guinzaglio nei posti frequentati, e comminate le relative sanzioni. L’attività continuerà soprattutto con servizi specifici nelle aree verdi della città.

“Il nostro intento non vuole essere repressivo e punitivo, ma educativo, confidando nella sensibilità, nell’attenzione, nel rispetto che deve animare i nostri concittadini e quanti vivono e frequentano la città, in particolare nei luoghi di elevata socialità. L’auspicio è che questi servizi contribuiscano ad aumentare il livello di decoro urbano e l’intolleranza per fenomeni deleteri per ognuno e ognuna di noi, perché gratuiti e indice di superficialità e mancata considerazione del prossimo. Vogliamo tutte e tutti una città migliore anche da questo punto di vista e confidiamo nella collaborazione piena della nostra comunità, nell’interesse generale che deve prevalere sempre quando si ha la responsabilità dell’amministrazione comunale. E anche per questo i controlli saranno sempre più frequenti” è la dichiarazione congiunta delle assessore alla Polizia Locale Daniela Patano, alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, all’Ambiente Lucia Aprile e della sindaca Maria Aida Episcopo.