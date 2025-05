Floriana Secondi fa scioccanti rivelazioni a Belve

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Floriana Secondi, nota ex concorrente del Grande Fratello, ha rivelato un episodio sorprendente e toccante durante la sua partecipazione a Belve, in onda il 20 maggio. L’ex gieffina ha condiviso dettagli sulla difficile infanzia e sul rapporto con il suo figlio, Domiziano, oggi 16enne, avuto dall’ex compagno Mirko Fantini. Floriana ha raccontato di aver affrontato momenti complicati con il giovane, descrivendolo come molto serio e maturo per la sua età, arrivando a definirlo “nato vecchio”.

La rivelazione sconvolgente riguardo il figlio Domiziano

Ma la rivelazione più sconvolgente riguarda un episodio avvenuto quando Domiziano aveva soli tre anni. Floriana ha confessato di aver portato il figlio da un prete esorcista, spaventata dalle parole del bambino, che a quell’età le aveva detto: “L’erba sono i capelli del mondo”. La paura di Floriana derivava dall’interpretazione di questo pensiero come un segno di possesso o qualcosa di sovrannaturale. La confidenza sgomenta mostra il lato più vulnerabile dell’ex gieffina, che si apre senza filtri su uno dei momenti più difficili della sua vita e sulla complessità del suo rapporto con il figlio. Un’intervista intensa, tra sincerità e emozioni profonde.