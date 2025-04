[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Flavio Insinna conclude la stagione di prosa del Teatro Giordano

Appuntamento domani e dopodomani sera con la commedia di Nino Manfredi “Gente di facili costumi”

Con “Gente di facili costumi”, in scena domani mercoledì 23 e dopodomani giovedì 24 aprile al Teatro Giordano, si chiude la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e da Puglia Culture. Protagonisti saranno Flavio Insinna e Giulia Fiume, alle prese con un testo scritto e rappresentato per la prima volta nel 1988 dal grande Nino Manfredi, la regia è di Luca Manfredi. Gli ultimi biglietti sono disponibili online e nei punti vendita legati al circuito Vivaticket, e direttamente al botteghino nel pomeriggio di oggi fino alle ore 17, e domani e dopodomani dalle ore 19 fino ad inizio spettacolo (come di consueto, fissato alle ore 21).

Ricordiamo ancora che lo spettacolo “Oliva Denaro”, presente in cartellone e con Ambra Angiolini protagonista, è stato annullato per cause non dipendenti dall’organizzazione. Per il rimborso della quota di abbonamento, occorre seguire entro il prossimo 30 aprile la procedura indicata dal link sottostante:

