Flavio Briatore: i ricordi con Nathan Falco e Adriano Galliani

In questi giorni di estate inoltrata, Flavio Briatore ha condiviso sui social alcune foto che ritraggono momenti di serenità trascorsi sul suo yacht in compagnia di amici e del suo amato figlio Nathan Falco. L’ultimo scatto, particolare e significativo, mostra il 15enne mentre incontra Adriano Galliani, figura storica del mondo dello sport e dirigente di spicco, in una foto che il manager ha voluto condividere confrontandola con un’immagine di dieci anni fa.

Le commoventi foto di Flavio Briatone con Adriano Galliani e Nathan Falco

Nel post, Briatore ha scritto: “Adriano e Falco, adesso e 10 anni fa”, sottolineando il passare del tempo e la crescita del ragazzo. La foto del passato ritrae Nathan bambino mentre parla con l’imprenditore e Galliani, e il confronto con l’attuale immagine ha riscosso oltre 22mila like e numerosi commenti, tra cui una dolce emoji con gli occhi a cuore della ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, che dimostra affetto per i protagonisti dello scatto.

Il rapporto tra Briatore e Galliani sembra infatti duraturo, testimoniato anche dalla loro partecipazione al matrimonio dell’amministratore delegato del Monza con Helga Costa, che si è svolto a Villa Gernetto, residenza in cui Berlusconi aveva celebrato il suo matrimonio con Marta Fascina.