Elisabetta Gregoraci delusa da Alfonso Signorini: cosa ha fatto il conduttore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 16 luglio 2025.

Tra le varie cose la nota conduttrice ha parlato anche di Alfonso Signorini, rivelando un torto subito da parte sua che fino ad ora non aveva mai raccontato. Si tratta di una vecchia ruggine, risale infatti al periodo in cui era incinta.

Alfonso Signorini in passato ha deluso Elisabetta Gregoraci, lei svela cosa è successo tra loro

L’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto sapere che il noto conduttore e giornalista fece uscire una copertina che lei non apprezzò affatto. Era in dolce attesa da pochissimo e non l’aveva ancora detto nemmeno alla sua famiglia. Per lei era un momento delicato e voleva tenerlo per sé ma quando lui l’ha scoperto la notizia della gravidanza arrivò subito in edicola.

Riferendosi all’accaduto ha ammesso: “Non lo nascondo, allora ci rimasi malissimo…Avrei voluto che mi chiamasse, che mi dicesse: ‘Eli, lo so…Posso raccontarla io, questa cosa, come abbiamo sempre fatto?’ Invece no“. Lei, che non aveva ancora realizzato, si ritrovò a spiegare tutto a tutti e sono cose che a parer suo fanno arrabbiare perché ci tieni molto. Elisabetta Gregoraci ha però detto che alla fine il bene vero supera ogni cosa, col tempo infatti lei e Alfonso Signorini si sono ritrovati.