Fiorello ha un perfido progetto per la prossima stagione?

Che progetti avrà Fiorello per la prossima stagione? C’è chi pensa che dirà addio alla Rai, come altri suoi colleghi. Voci di corridoio invece hanno portato alla luce un perfido piano di cui lui già era a conoscenza e conosceva nei minimi particolari.

Un nuovo programma per Fiorello nella prossima stagione televisiva?

Per lo showman c’è in attesa un grande lavoro. Mentre Amadeus ha lasciato la tv nazionale, il suo amico, collega penserà di seguirne il percorso, vista la duratura amicizia? I due artisti hanno condiviso anche scelte professionali, continueranno a farlo?

Ricordiamo che Amadeus, nella conduzione de il Festival di Sanremo ha voluto proprio lui accanto. Il conduttore siciliano ha ora terminato con la televisione pubblica, quale programma lo sostituirà “VivaRai2”?

Addio a “VivaRai2”: ecco da chi verrà sostituito

Le ultime notizie dicono chiaramente che, dalla prossima stagione televisiva, non ci sarà più Fiorello a svegliare gli italiani con il suo programma mattutino su Rai2, “VivaRai2”. Il prossimo 19 luglio verranno presentati i palinsesti autunnali delle varie reti Rai e Il Corriere della Sera ha già dato le anticipazioni.

La trasmissione di successo di Fiorello verrà sostituita da un altro programma, un format completamente rinnovato e un cast composto da volti nuovi. Il direttore del DayTime della Rai, Angelo Mellone, ha voluto puntare su un programma in diretta che, le indiscrezioni, mostrano essere trasmesso live dalla stazione di Roma Tiburtina.

Chi condurrà il nuovo show?

A chi spetterà il compito di condurre questo show? Andrea Perroni e Carolina Di Domenico sono i primi nomi designati. Con loro altri intrattenitori mostreranno le loro abilità esibendosi. Rinunceremo al grande showman per un maggior coinvolgimento in questa nuova trasmissione. Gli spettatori saranno coinvolti in gare e giochi di vario tipo.

Cosa rimarrà a Fiorello? Un sorprendente progetto

E Fiorello e dove andrà. Molti hanno scommesso che sarà presente accanto ad Amadeus sul Nove per continuare ad intrattenere il pubblico su Discovery. Lo stesso Fiorello ha però smentito più volte questa circostanza.

Durante l’ultima puntata di «VivaRai2!» il conduttore si era commosso ma non aveva svelato nulla a riguardo ciò che farà e sul suo futuro. Il Corriere della Sera pensa che abbia un collocamento nuovo, in una diversa fascia oraria, anche notturna.

Il nuovo progetto affidato a Fiorello potrebbe essere simile a un programma molto amato in passato, «Indietro tutta», ideato e condotto da Renzo Arbore, chi può dirlo?