Fingono un incidente stradale per derubare un'anziana, lei non ci casca e li fa arrestare

In provincia di Siena, a Murlo, c’è stato l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana signora, ma questa volta la vicenda ha avuto un esito diverso: un uomo di Foggia e uno di Napoli hanno tentato di confiscarle un’ingente somma di denaro come cauzione, senza successo.

Secondo le ricostruzioni, i due uomini avrebbero inscenato un incidente causato da un parente dell’anziana, con l’obiettivo di ricevere denaro dalla donna in cambio della libertà del “colpevole” del sinistro.

La signora, però, non si è fatta ingannare e ha immediatamente allertato i carabinieri. Successivamente ha promesso 2000 euro ai truffatori che sono stati fermati e arrestati proprio mentre uscivano dall’abitazione col denaro riscattato.

I due si trovano in carcere in attesa di giudizio.