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Manfredonia, per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana. Ma anche con un pari…

Il Manfredonia ha sciupato nella partita di ieri l’obiettivo salvezza diretta, che potrà essere chiuso nella gara di domenica prossima contro l’Acerrana.

Con i tre punti il Manfredonia è salvo senza guardare i risultati degli altri campi e questo è un vantaggio non da poco.

Con un pareggio, invece, occhio al campo di Nola, anche se a pari punti (e col pareggio negli scontri diretti) i bianconeri dovrebbero battere 3-0 il Martina (mica facile), mentre il distacco di sette punti dal Pompei sarebbe garantito anche con un pareggio sul campo dell’Acerrana.

Manfredonia, un ultimo sforzo.