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Sole il Primo Maggio, ma occhio ai venti…

Da IlMeteo.it

Sole protagonista per il Ponte del Primo Maggio, ma resta qualche insidia

Tuttavia, non sarà una stabilità dai tratti pienamente estivi. Anche se il sole tornerà a dominare la scena, la circolazione atmosferica rimarrà condizionata da freschi venti di origine nord-orientale. Queste correnti continueranno a soffiare sulla Penisola almeno fino alla giornata di sabato, impedendo alla colonnina di mercurio di salire eccessivamente. Di conseguenza, il fine settimana vedrà sì un ampio soleggiamento da Nord a Sud, ma con un clima che resterà frizzante e ventilato, in particolare al Centro-Sud, lontano dagli eccessi termici e ancora tipicamente primaverile. Questo flusso potrebbe anche portare nubi e qualche improvviso piovasco tra venerdì e sabato su Sicilia e Calabria.