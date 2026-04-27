Politica Manfredonia

Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio Comunale

Redazione27 Aprile 2026
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Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio Comunale

Si comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico  si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

  1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 – ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  2. DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 36/2023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE;
  3. PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE;
  4. RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13/03/2026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 – VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D. LGS 267/2000;
  5. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N.  267, GIUDIZIO CAVE FOGLIA S. R. L., ORDINANZA ESECUTIVA DEL T. A. R. PER LA PUGLIA – BARI N. 1062/2024;
  6.  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1   COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, AGENZIA DELLE   ENTRATE    E AGENZIA   DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE;
  7.  MOZIONE DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA AD OGGETTO DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI: SALARIO MINIMO COMUNALE, PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I GENERI CONTRASTO AL SUBAPPALTO A CASCATA E PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI APPALTI PUBBLICI;
  8. MOZIONE DEL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO DISEGNO DI LEGGE CONSENSO.
Redazione27 Aprile 2026