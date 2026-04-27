Sport Manfredonia
Manfredonia U15: poker esterno
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Manfredonia U15: poker esterno
Si conclude con un successo autoritario il cammino dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella Seconda Fase Regionale. Allo stadio “San Rocco”, i biancocelesti superano il Real Siti per 1-4.
I marcatori della giornata:
⚽⚽ Aloi
⚽ Ciuffreda
⚽ Falciano
La formazione sipontina termina il girone al primo posto con l’impressionante bottino di 34 punti, frutto di 11 vittorie e un pareggio in 12 gare. Una marcia trionfale che proietta il gruppo verso le fasi finali con la consapevolezza di essere una delle realtà più solide del panorama giovanile.