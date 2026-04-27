Sport Manfredonia

Manfredonia U15: poker esterno

Redazione27 Aprile 2026
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Manfredonia U15: poker esterno

​Si conclude con un successo autoritario il cammino dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella Seconda Fase Regionale. Allo stadio “San Rocco”, i biancocelesti superano il Real Siti per 1-4.

​I marcatori della giornata:
⚽⚽ Aloi
⚽ Ciuffreda
⚽ Falciano

​La formazione sipontina termina il girone al primo posto con l’impressionante bottino di 34 punti, frutto di 11 vittorie e un pareggio in 12 gare. Una marcia trionfale che proietta il gruppo verso le fasi finali con la consapevolezza di essere una delle realtà più solide del panorama giovanile.

Redazione27 Aprile 2026