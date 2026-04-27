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Foggia in Serie D, Casillo: “Dramma sportivo”. De Vitto: “Ammazzeremo il prossimo campionato”

Gennaro Casillo: “Per noi oggi è un dramma sportivo. Ci abbiamo proviamo con passione e in ogni modo. Noi non ci abbattiamo e dobbiamo ripartire. Magari dal ripescaggio, non si sa mai. Vediamo che succede, in caso noi ci faremo trovare pronti. Foggia merita altri palcoscenici. Non diamo colpe a nessuno, chiediamo scusa ai nostri concittadini. Non ci tiriamo indietro. Il Foggia tornerà qui, meglio di prima. Il presidente rossonero, poi, si è soffermato anche sulla presenza dell’ex numero uno del Foggia Roberto Felleca: “Al momento non c’è nulla con lui, c’è solo un rapporto di amicizia con papà e lui è voluto stare vicino a noi dandoci consigli. Siamo stati contenti della sua presenza in queste partite”

Giuseppe De Vitto: “Mai ci saremmo aspettati arrivare in una giornata così. Il nostro amore per il nostro territorio e per questa città ci ha spinto a fare questo acquisto. Purtroppo quando fai qualcosa con il cuore, anche se sbagli non devi abbatterti. Abbiamo preso giocatori con curriculum, ma probabilmente abbiamo fatto errori. Abbiamo operato per il bene del Foggia, lavorando con amore per questi colori. Ora rifletteremo e programmeremo qualcosa di buono per i tifosi e in Serie D non faremo la comparsa, allestiremo un squadra per vincere e per ammazzare il campionato. Oggi dobbiamo farci forza tutti insieme”.