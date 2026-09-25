Danilo Vukosavljevic, esperienza e qualità per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia

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La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia si prepara ad affrontare la nuova stagione di Serie D con un roster arricchito da esperienza e qualità. Tra i giocatori chiamati a dare un contributo importante alla squadra di coach Carano c’è Danilo Vukosavljevic, elemento che porta con sé un percorso maturato in diversi campionati regionali e nazionali.

Vukosavljevic arriva a Manfredonia dopo l’esperienza nella stagione 2025/2026 con il Riva dei Greci Bernalda, in Divisione Regionale 1, ma il suo percorso cestistico racconta una carriera sviluppata su più livelli.

Nel 2024/2025 e nel 2023/2024 ha vestito la maglia della Dierre Reggio Calabria, disputando il campionato di Serie C. Due stagioni importanti nel basket calabrese, che hanno permesso al giocatore di consolidare ulteriormente la propria esperienza e continuità.

Nella stagione 2022/2023 il percorso è stato caratterizzato da una doppia esperienza: prima in Serie B con il Basket Corato, quindi in C Gold con la Fortitudo Basket Lamezia. Un’annata che lo ha visto confrontarsi con realtà e livelli differenti.

Ancora C Gold nella stagione 2021/2022, quando ha giocato con il Bim Bum Basket Rende. Il percorso era iniziato qualche anno prima con la Pallacanestro Colleferro, dove ha disputato la C Silver nella stagione 2020/2021, affiancando anche l’esperienza nell’Under 18 Gold, dopo l’esordio in C Silver nel 2019/2020.

Un curriculum che racconta dunque sette stagioni consecutive di attività senior, con esperienze tra Serie B, Serie C e Divisione Regionale 1.

Passaporto: Serbia

Classe: 2003

Altezza: 190cm

Ruolo: Guardia