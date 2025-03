[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Finalmente una buona notizia per i viaggiatori e i cittadini foggiani: la stazione di Foggia è stata messa in sicurezza. Dopo giorni di preoccupazione e segnalazioni da parte dei cittadini, i tecnici di Ferrovie dello Stato (FS) hanno provveduto a sistemare l’infrastruttura, collocando teli protettivi per evitare la caduta di calcinacci e intervenendo sui fili elettrici scoperti, riducendo così i rischi per la sicurezza dei pendolari.

Questo intervento è stato reso possibile anche grazie all’immediata risposta delle FS all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla senatrice foggiana di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, che si era fatta portavoce delle preoccupazioni di cittadini e viaggiatori. Con una serie di sollecitazioni e incontri con i vertici delle Ferrovie, la senatrice ha sollecitato un intervento tempestivo per la messa in sicurezza della stazione, evitando che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Il provvedimento adottato dalle Ferrovie è dunque un primo passo verso il miglioramento della sicurezza della stazione, ma i lavori di ristrutturazione necessari sono ancora urgenti. La senatrice Fallucchi ha già annunciato che continuerà a monitorare la situazione, affinché gli interventi siano portati a termine in tempi rapidi.

I pendolari e tutti coloro che quotidianamente utilizzano la stazione di Foggia esprimono un cauto ottimismo, sperando che questa soluzione provvisoria possa essere seguita da un rinnovamento completo delle strutture, migliorando così non solo la sicurezza ma anche l’efficienza e l’accessibilità della stazione.

Nel frattempo, la stazione di Foggia è tornata ad essere un luogo più sicuro per tutti coloro che ne transitano, con l’auspicio che il lavoro congiunto delle istituzioni e delle Ferrovie dello Stato porti presto a una ristrutturazione completa e definitiva.

COMITATO CITTADINI ALTO TAVOLIERE