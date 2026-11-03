Filorosso, anticipazioni e ospiti del 3 novembre: Garlasco, David Rossi ed emergenza casa al centro della puntata

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Nuovo appuntamento con Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3. La puntata di martedì 3 novembre affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, tra inchieste giudiziarie, proteste di piazza, emergenza abitativa e infiltrazioni della criminalità organizzata.

Grande spazio sarà dedicato al caso Garlasco e alla vicenda di David Rossi, due storie che continuano ad alimentare il dibattito pubblico. Il programma accenderà inoltre i riflettori sulle manifestazioni che hanno segnato le ultime settimane e sul tema delle case popolari. Quali novità emergono sul caso Garlasco? Cosa sta accadendo nell’inchiesta sulla morte di David Rossi? E quali problemi affrontano oggi migliaia di famiglie in cerca di una casa?

Caso Garlasco e David Rossi: le inchieste al centro della puntata di Filorosso

Le anticipazioni di Filorosso annunciano un ampio approfondimento sul delitto di Chiara Poggi.

Antonino Monteleone analizzerà gli ultimi sviluppi dell’indagine che coinvolge Andrea Sempio e i possibili sviluppi legati alla richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi. In studio interverrà anche il generale Luciano Garofano, già comandante del RIS di Parma, per commentare gli elementi emersi negli ultimi mesi.

La trasmissione tornerà poi sulla morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. L’attenzione si concentrerà sul lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta e sulle nuove domande che continuano a emergere attorno alla vicenda.

Proteste di piazza e caso Youssef Siher: il confronto in studio

Nel corso della serata il programma affronterà anche il tema delle recenti manifestazioni che hanno animato diverse città italiane.

Il dibattito partirà dalla vicenda di Youssef Siher, il ricercatore scarcerato dopo la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano di non convalidare il fermo e respingere la richiesta di custodia cautelare.

Monteleone approfondirà il tema del diritto a manifestare, delle responsabilità individuali durante le proteste e delle misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

Emergenza casa e mafia negli appalti: gli altri temi di Filorosso

La puntata accenderà inoltre i riflettori sull’emergenza abitativa attraverso un’inchiesta realizzata in Emilia-Romagna.

Il servizio racconterà le difficoltà vissute da molte famiglie che attendono un alloggio pubblico e analizzerà i criteri utilizzati per l’assegnazione delle case popolari. L’obiettivo sarà comprendere come funzionano le graduatorie e quali criticità emergono nei diversi territori.

Spazio anche al tema delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Il programma proporrà un’intervista a Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica di Caltanissetta, che illustrerà le strategie utilizzate dalle organizzazioni criminali per inserirsi nei grandi investimenti e nelle opere pubbliche.

Tra gli ospiti della puntata figurano Maurizio Gasparri, Paolo Brosio, Rita Cavallaro, Valerio De Gioia, Edmondo Bruti Liberati, Antonio Ingroia, Francesco Giubilei, Lorenzo Pacini, Alessandra Ghisleri, Annalisa Chirico, Gianni Barbacetto e Filippo Facci, chiamati a confrontarsi sui principali temi della serata.