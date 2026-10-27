Filorosso, anticipazioni 27 ottobre: scontri nelle piazze e inchiesta sui certificati ai migranti

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Nuovo appuntamento con Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3. La puntata del 27 ottobre affronterà alcuni dei temi più discussi delle ultime settimane, tra cronaca, politica e attualità internazionale. Grande attenzione arriverà alle manifestazioni che hanno coinvolto diverse città italiane ed europee, agli scontri che hanno alimentato il dibattito politico e alle indagini legate al cosiddetto “Movimento 17 Ottobre”.

Nel corso della serata spazio anche a un focus sugli equilibri geopolitici internazionali, a un’inchiesta esclusiva sui presunti certificati medici rilasciati a cittadini stranieri irregolari e al problema sempre più urgente dell’emergenza abitativa. Quali scenari verranno analizzati in studio? Cosa emerge dalle nuove inchieste giornalistiche? E quali storie racconterà il programma di Rai 3?

Filorosso, anticipazioni 27 ottobre: focus sulle rivolte nelle piazze italiane

La puntata dedicherà ampio spazio agli scontri e alle manifestazioni che nelle ultime settimane hanno interessato diverse città.

Il dibattito analizzerà le ragioni delle proteste, le conseguenze degli episodi di violenza e gli sviluppi delle indagini che riguardano alcune delle figure ritenute centrali nell’organizzazione delle mobilitazioni.

In studio si confronteranno giornalisti, opinionisti e rappresentanti della politica con posizioni differenti. L’obiettivo sarà comprendere come si possano conciliare il diritto alla protesta e la tutela della sicurezza pubblica, un tema che continua a dividere l’opinione pubblica.

Alessandro Orsini ospite per analizzare gli scenari internazionali

Le anticipazioni di Filorosso del 27 ottobre rivelano che la trasmissione si occuperà anche delle principali tensioni internazionali che stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici mondiali.

Per approfondire il tema, Antonino Monteleone ospiterà il sociologo e politologo Alessandro Orsini, che offrirà la propria analisi sui conflitti e sulle dinamiche internazionali più rilevanti del momento.

Il confronto proverà a spiegare come le crisi globali possano influenzare la politica europea, la sicurezza e l’economia, offrendo agli spettatori strumenti utili per leggere una fase storica particolarmente complessa.

Inchiesta sui migranti ed emergenza casa al centro della puntata

Nel corso della serata il programma proporrà anche un’inchiesta dedicata agli sviluppi dell’indagine avviata dalla Procura di Ravenna sui presunti certificati medici utilizzati per dichiarare alcuni migranti non idonei al trattenimento nei centri per il rimpatrio.

Parallelamente, le telecamere di Filorosso accenderanno i riflettori sull’emergenza abitativa. Il racconto partirà dalle difficoltà di molte famiglie alle prese con sfratti, disagio economico e crescente difficoltà nell’accesso alla casa.

La trasmissione raccoglierà testimonianze dirette e analizzerà anche il fenomeno delle occupazioni abusive, cercando di comprendere i meccanismi che alimentano questo fenomeno e le conseguenze che produce sui territori.

Tra attualità, inchieste e confronti in studio, la puntata del 27 ottobre si preannuncia quindi come uno degli appuntamenti più intensi della stagione di Filorosso.