Filippo Bisciglia, confessione su Temptation Island: “Non lo avrei mai immaginato”

Stasera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. Il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tele Sette dove ha parlato del reality show ambientato in Sardegna. L’uomo ha assicurato che anche in questa stagione ce ne saranno delle belle in quanto con i sentimenti è sempre tutta una scoperta. Per Filippo Bisciglia è il decimo anno al timone di Temptation Island, tanto da definirsi un grande fan ancora prima che il programma arrivasse in Italia. L’uomo seguiva con entusiasmo la versione americana tanto da credere che avrebbe avuto successo anche in Italia.

Filippo Bisciglia non si sarebbe mai immaginato il successo di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha ricordato gli inizi di Temptation Island quando venne trasmesso nel 2005 intitolato Vero amore. A tal proposito, ha dichiarato: “Non avrei mai immaginato che avrebbe raggiunto tali livelli di successo e notorietà.” Inoltre il conduttore ha ammesso che il pubblico di Canale 5 si appassiona alle storie ed ai meccanismi che si innescano all’interno dei villaggi delle fidanzati e fidanzati. Il giornalista a questo punto ha fatto capire all’uomo che i fan ormai sono affezionati a lui come conduttore del programma. Filippo Bisciglia così ha espresso gratitudine nei confronti dei fan, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Mi riempe di gioia ed a volte penso persino di non meritarsi l’affetto che le persone mi dimostrano”. Non resta, quindi, che attendere stasera 4 luglio per vedere la nuova puntata del reality show dei sentimenti sui teleschermi di Canale 5.