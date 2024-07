Temptation Island anticipazioni seconda puntata, Raul furioso contro Martina: “Ma non ti vergogni?”

Oggi 4 luglio andrà in onda la seconda imperdibile puntata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Nel nuovo appuntamento trasmesso su Canale 5 non mancheranno colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano. Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la seconda puntata rivelano che Alessia Pascarella soffrirà moltissimo nel vedere il suo fidanzato Lino Guanciale affascinato dalla tentatrice Maika Randazzo. Così per la seconda volta, la donna chiederà al fidanzato il falò di confronto esclamando: “Non si farà la vacanza qua”. Lino verrà convocato e scoprirà che Alessia gli ha chiesto il secondo falò di confronto. Filippo Bisciglia al corrente della situazione gli dirà: “Lino ti ho fatto venire da solo perché ho una comunicazione da farti. La tua fidanzata Alessia per la seconda volta ha chiesto un falò di confronto anticipato”.

Temptation Island anticipazioni: Raul sempre più arrabbiato con Martina

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la puntata di oggi 4 luglio rivelano che ci saranno alti colpi di scena che movimenteranno la serata. Jenny Guardiamo esprimerà le sue perplessità sul futuro della sua relazione con Tony Renda. La donna infatti dichiarerà: “Ho paura che non vi rendete conto” mentre Matteo Vitali, fidanzato di Silvia Pingo scoppierà a piangere, tanto da ammettere: “Non la voglio perdere”. Vittoria Bricarello, invece, vedrà un video del fidanzato Alex Petri per poi esclamare: “Non ce la faccio no no”. Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Raul apparirà sempre più arrabbiato con la fidanzata Martina, tanto che esclamerà: “Ma non ti vergogni“. L’uomo vedrà nuovi avvicinamenti tra la donna e Carlo Marini. Infine Cristian esclamerà demoralizzato: “Io non ci posso credere” dopo aver visto un video di Ludovica.