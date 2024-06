Filippo Bisciglia, annuncio importante sui social scatena i fan di Temptation Island 11

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island 11 ed i fan del reality show non vedono l’ora di vedere le coppie all’opera nel villaggio dei sentimenti in Sardegna. Filippo Bisciglia è stato riconfermato per la nuova edizione del reality show targato Fasciano di Maria De Filippi. Il conduttore ha annunciato la data ufficiale d’inizio. Inizialmente si vociferava che il programma sarebbe iniziato giovedì 13 giugno ma così non è stato. La trasmissione tornerà a fine mese come annunciato da Filippo Bisciglia nel corso di un post pubblicato sui social. Nel post, il conduttore ha scritto le seguenti parole: “Giovedì 27 giugno: è la data ufficiale, non vedo l’ora. Non è estate stata senza Temptation Island 11”.

Temptation Island 11: svelate le sette coppie

Le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 11sono sette e sono formate da Siria Pingo e Matteo Vitali, fidanzati da sette anni. Jenny Guardiano e Tony Renda, invece, sono insieme da cinque anni ma lui sembra che non riesca a mantenere le distanze da altre ragazze. Cristian e Ludovica sono in coppia da quasi due anni tra una crisi e l’altra a causa di alcuni tradimenti. Ci saranno poi Martina e Raul, il cui problema è rappresentato dall’eccessiva gelosia di lui. Vittoria e Alex, invece, vogliono capire se sono fatti l’una per l’altro. Per finire presenti in questa nuova edizione del reality show: Gaia e Luca che sono fidanzati da un anno ed Alessia e Lino, dove lei ha detto di non aver più fiducia in lui in quanto teme che la tradisca.