Filippo Bisciglia al settimo cielo: il messaggio sui social per i fan di Temptation Island

Lo scorso 27 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island sui teleschermi di Canale 5. Il viaggio dei sentimenti è tornato subito fortissimo aggiudicandosi la serata ed ottenendo oltre 30 mila interazioni sui social in solo un’ora di messa in onda. Numeri a dir poco clamorosi per la nuova stagione del reality show ambientato in Sardegna. A tal proposito, Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio pubblicando un messaggio sui social che ha scatenato i fan. Il conduttore ha voluto ringraziare tutti i telespettatori per gli ascolti ottenuti con la prima puntata dichiarando in questo modo: “Voglio ringraziarvi personalmente per gli ascolti. Temptation Island siete voi. Grazie”.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata del 4 luglio

Nel frattempo, il prossimo 4 luglio andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island dove sono attesi diversi colpi di scena con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le anticipazioni rivelano che Alessia chiederà nuovamente un falò dopo essersi a lungo confrontata con la sua compagna di viaggio Martina. Il conduttore si recherà quindi nel villaggio dei fidanzati ed a Lino comunicherà la decisione della sua fidanzata. Il ragazzo dovrà scegliere se recarsi o meno al falò di confronto. Inoltre nel corso della puntata ci sarà spazio per Jenny e Tony. La fidanzata confiderà alle compagne di viaggio di avere paura dell’ennesimo passo falso di Tony che ha già dichiarato di avere una seconda vita. Infine spazio su Raul, che non gradirà il comportamento di Martina che si è avvicinata al tentatore Carlo Marini.