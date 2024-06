Chi è Carlo Marini, il tentatore di Temptation Island 2024? Ha un passato da calciatore

Carlo Marini è uno dei 13 tentatori che già da giovedì 27 giugno ha cercato di tentare le fidanzate nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024. Tra tutti i tentatori non è sfuggita la presenza dell’uomo, un volto non nuovo ai fedeli telespettatori di Uomini e Donne. Anche in questa edizione del reality show ci sono volti provenienti dal dating show tra i quali Carlo Marini. Ma chi è il tentatore deciso a mettere a repentaglio la solidità delle coppie che hanno deciso di intraprendere il viaggio dei sentimenti in Sardegna? Carlo Marini è un imprenditore 28enne che lavora nel settore imprenditoriale. L’uomo inoltre ha avuto un passato da calciatore sebbene anche oggi giochi nella ASD Corva 2008. Oltre al calcio, il tentatore di Temptation Island 2024 ha una grande passione per il fitness com’è facile intuirlo guardando il suo corpo.

Temptation Island 2024, Carlo Marini aveva corteggiato Manuela Carriero a Uomini e Donne

Prima di sbarcare a Temptation Island 2024, Carlo Marini è stato un corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e Donne. L’uomo aveva deciso di corteggiare Manuela Carriero che a sua volta prima di diventare tronista del programma di Maria De Filippi aveva partecipato al viaggio dei sentimenti. Carlo Marini in veste di corteggiatore ha preferito lasciare il programma non provando un reale interesse per Manuela. Ufficialmente single ha deciso di riprovarci calandosi nelle vesti di tentatori. Nel villaggio delle fidanzate si è già messo in mostra avvicinandosi a Martina, tanto da suscitare la reazione sopra le righe del fidanzato Raul. Quest’ultimo ha compiuto un gesto violento che ha indignato l’opinione pubblica. Non resta che attendere il prossimo 4 luglio per vedere se Carlo intaccherà ancor di più il rapporto tra Martina e Raul.