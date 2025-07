Fichi di Puglia – Festa in Bianco sotto le stelle a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fichi di Puglia – Festa in Bianco sotto le stelle

Domenica 27 luglio 2025 | Piazza Giovanni XXIII – Manfredonia

Una festa popolare contemporanea nel cuore della città: tra sapori, luce e identità pugliese

Domenica 27 luglio, Piazza Giovanni XXIII si trasforma per una sera in un grande spazio conviviale a cielo aperto: arriva Fichi di Puglia – Festa in Bianco sotto le stelle, un evento che unisce l’anima più autentica della Puglia a un’estetica curata, luminosa, profondamente mediterranea.

Ideata su impulso delle attività del centro storico – Bottega Signorini, Calice Rosa, Il Duomo Spizzicherie e Moody al Campanile – e realizzata con la collaborazione della Pro Loco di Manfredonia, la serata nasce dal desiderio di riportare attenzione e vitalità intorno al cuore simbolico della città, riscoprendo il senso della festa popolare con un linguaggio nuovo.

Protagonista della serata sarà un percorso enogastronomico tra i sapori della tradizione regionale – reinterpretati con attenzione e autenticità – accompagnato da una selezione di vini locali. I banchi saranno distribuiti lungo la piazza, pensati per un’esperienza libera e dinamica, in cui ci si muove, si scopre, si assaggia.

L’allestimento, ispirato alle tradizionali feste popolari pugliesi, parlerà attraverso materiali naturali, dettagli curati, luci soffuse e richiami rurali.

I partecipanti sono invitati a indossare il bianco, contribuendo a comporre un colpo d’occhio armonico e luminoso che racconti, senza parole, un senso di comunità e appartenenza.

Fichi di Puglia è un invito a vivere lo spazio pubblico come luogo di bellezza e appartenenza. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, partendo da ciò che la rappresenta di più: la piazza, il gusto, l’accoglienza.

