Foggia
Dino Carta, parla la moglie: “Chi sa, parli subito”
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Dino Carta, parla la moglie: “Chi sa, parli subito”
L’appello di Sara Traisci, moglie di Dino Carta nell’intervista al Tg1. È la prima domenica senza Dino per la sua famiglia, la moglie e le sue due figlie: una bimba di appena 10 mesi ed una di 12 anni.
L’attività di ricerca attraverso le immagini di telecamere di videosorveglianza interessa un’ampia parte della città di Foggia, estendendosi fino alla periferia di via Napoli. Le immagini di qualsiasi attività commerciale, condomini, persino cantieri in costruzione, sarebbero al centro delle attività investigative che si stanno concentrando su una figura completamente irriconoscibile con il capo coperto da un cappuccio.