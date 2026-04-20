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Meteo settimana: confermato il calo termico
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Meteo settimana: confermato il calo termico
L’inserimento di aria originariamente fredda da est sull’Italia vivrà la sua fase più importante tra mercoledì 22 e giovedì 23 quando le correnti di Bora si faranno sentire dapprima al nord, poi anche lungo tutte le regioni adriatiche.
Lo scrive MeteoLive.
In termini di nuvolosità giovedì 23 al sud si avranno dei rovesci anche intensi tra basso Abruzzo, Molise, Lucania e nord Puglia, che assumeranno carattere nevoso oltre i 1200m.
Le temperature subiranno comunque un calo ovunque, molto meno importante sulle due isole Maggiori, poi venerdì 24 vi sarà un generale aumento dei valori e la cessazione almeno temporanea del flusso freddo orientale.