Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, lotta salvezza. La situazione in zona playout

Classifica

10. Real Normanna 40

11. Francavilla FC 39

12. Manfredonia 39

13. Sarnese 39 (scontra la 16a)

14. Nola 38 (scontra la 15a)

15. Heraclea 35 (scontra la 14a)

16. Pompei 28 (scontra la 13a)

17. Ferrandina 27

18. Real Acerrana 14 già retrocesso

Ad oggi non si giocherebbe lo spareggio Sarnese-Pompei perché la differenza punti tra le due squadre è maggiore di 7 punti. La Sarnese, a parità di punti con il Manfredonia, è sotto per gli scontri diretti.

Prossime partite – in maiuscolo le trasferte

10. Real Normanna 40 Fasano GRAVINA

11. Francavilla FC 39 SARNESE Afragolese

12. Manfredonia 39 Fidelis Andria ACERRANA

13. Sarnese 39 Francavilla VIRTUS FRANCAVILLA

14. Nola 38 PAGANESE Martina

15. Heraclea 35 MARTINA Ferrandina

16. Pompei 28 Virtus Francavilla FIDELIS ANDRIA