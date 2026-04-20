Serie D, lotta salvezza. La situazione in zona playout
Serie D, lotta salvezza. La situazione in zona playout
Classifica
10. Real Normanna 40
11. Francavilla FC 39
12. Manfredonia 39
13. Sarnese 39 (scontra la 16a)
14. Nola 38 (scontra la 15a)
15. Heraclea 35 (scontra la 14a)
16. Pompei 28 (scontra la 13a)
17. Ferrandina 27
18. Real Acerrana 14 già retrocesso
Ad oggi non si giocherebbe lo spareggio Sarnese-Pompei perché la differenza punti tra le due squadre è maggiore di 7 punti. La Sarnese, a parità di punti con il Manfredonia, è sotto per gli scontri diretti.
Prossime partite – in maiuscolo le trasferte
10. Real Normanna 40 Fasano GRAVINA
11. Francavilla FC 39 SARNESE Afragolese
12. Manfredonia 39 Fidelis Andria ACERRANA
13. Sarnese 39 Francavilla VIRTUS FRANCAVILLA
14. Nola 38 PAGANESE Martina
15. Heraclea 35 MARTINA Ferrandina
16. Pompei 28 Virtus Francavilla FIDELIS ANDRIA