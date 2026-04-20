Sport Manfredonia
Basket, Carovigno espugna Manfredonia. Proteste per l’arbitraggio
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Basket, Carovigno espugna Manfredonia. Proteste per l’arbitraggio
🔥 DR1
Carovigno vince gara 1 a Manfredonia con pieno merito!
Permetteteci di dire però che lo spettacolo al Paladante lo hanno dato due arbitri inadeguati ad una semifinale playoff.
L’unica parola che ci viene in mente è :
V E R G O G N A!!!
E lo diremo finché non ci sarà rispetto per le società che devono essere le protagoniste della gara.
🏀TUCSON ANGEL 80
🏀 CARIVIGNO 85