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Basket, Carovigno espugna Manfredonia. Proteste per l’arbitraggio

🔥 DR1

Carovigno vince gara 1 a Manfredonia con pieno merito!

Permetteteci di dire però che lo spettacolo al Paladante lo hanno dato due arbitri inadeguati ad una semifinale playoff.

L’unica parola che ci viene in mente è :

V E R G O G N A!!!

E lo diremo finché non ci sarà rispetto per le società che devono essere le protagoniste della gara.

🏀TUCSON ANGEL 80

🏀 CARIVIGNO 85