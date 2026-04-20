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La PassionSport Manfredonia batte il Troia ed attende i playoff
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La PassionSport Manfredonia batte il Troia ed attende i playoff
La PassionSport Manfredonia batte 4-2 il Troia nella penultima gara della regular season ed ipoteca il terzo posto in vista dei playoff,
Il primo tempo si chiude 2-1 con i sipontini che rimontano un gol agli ospiti che pareggiano subito ad inizio ripresa.
Ma Salvemini e Rignanese in poco più di dieci minuti chiudono i giochi: finisce 4-2.