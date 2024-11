FFF, gran finale con “Il Grifone” di Nicola Gratteri e conversazione con Gianmarco Saurino

Sabato pomeriggio il procuratore di Napoli presenta il suo libro

In serata incontro con l’attore foggiano e cerimonia di premiazione

Si avvia alla conclusione la XIV edizione del Foggia Film Festival, la kermesse dedicata ai documentari, cortometraggi e lungometraggi che nel corso della settimana ha portato nell’auditorium Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Foggia, una settantina di opere filmiche, autori, attori e registi e centinaia di studenti che hanno affollato le proiezioni dello Student Film Fest che si è avvalso della direzione artistica di Rossella Menga.

Non ha bisogno di presentazioni Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, che dedicato la sua vita professionale alla lotta alla ’ndrangheta. Sulla criminalità organizzata calabrese Gratteri ha scritto numerosi saggi e un ulteriore approfondimento sulla ’ndrangheta è il libro che Gratteri presenterà sabato 23 novembre alle 17:00 nell’auditorium Santa Chiara, nell’ambito della sezione Library/I dialoghi del Foggia Film Festival. Scritto con Antonio Nicaso, “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta” racconta l’evoluzione della criminalità organizzata calabrese che sta dimostrando di essere in grado di utilizzare in maniera sapiente il web per condurre i suoi affari a livello globale.

L’intervento di Nicola Gratteri sarà seguito dalla proiezione di cortometraggi fuori concorso. Alle 19.45 la conversazione con Gianmarco Saurino. L’attore foggiano, che ha mosso i primi passi in una compagnia teatrale locale e che è diventato popolare per i ruoli in fiction come “Che Dio ci aiuti”, “Non dirlo al mio capo” e “DOC – Nelle tue mani”, è anche il presidente della Giuria del Foggia Film Festival.

Alle 20.15 è infine prevista la cerimonia di premiazione. Interverranno Gianmarco Saurino, l’attrice Marina Savino e i vincitori delle sezioni Feature Films, Documentary, Short Movies, University, High School.

Da non dimenticare inoltre l’Omaggio a Mastroianni, la mostra di manifesti cinematografici allestita nella Galleria d’arte contemporanea di Palazzo Dogana dalla biblioteca “Magna Capitana” e visitabile fino al 28 dicembre.

Il Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca di Teatro e Cinema “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps” e il Comune di Foggia, in collaborazione con il Polo biblio-museale di Foggia,il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

L’iniziativa rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7.