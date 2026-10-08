FèXtra Experience: Visita a Monte Saraceno, raccolta olive, visita al frantoio, degustazione
📌 FèXtra Experience: Visita a Monte Saraceno, raccolta olive, visita al frantoio, degustazione
👉 Vuoi trascorrere una giornata immergendoti in un viaggio coinvolgente tra sapori, tradizioni, paesaggi e storia di Mattinata? 👉 Domenica 11 ottobre, passo dopo passo, puoi vivere un’esperienza unica che unisce tutto questo!
Ci ritroviamo domenica mattina presso il Distributore Piemontese carburanti e, insieme alla guida Nico Moscatelli, ci incammineremo lungo il sentiero immerso nella natura che porta al sito archeologico e alla necropoli dauna di Monte Saraceno. Tra le tombe, che ci aiutano a immaginare com’era questo luogo in tempi remoti, la camminata diventerà un viaggio nel tempo con vista mozzafiato sul Gargano.
La giornata prosegue all’@Agriturismo Giorgio a Mattinata.
Da lì raggiungeremo gli uliveti secolari per partecipare alla raccolta delle olive e farci spiegare i segreti di chi ogni anno rinnova questa antica tradizione. Poi ci sposteremo al Frantoio Giorgio per vedere come le olive diventano olio seguendo tutto il processo, dalla molitura all’imbottigliamento.
Infine chiuderemo nel modo più giusto: con una degustazione di olio extravergine di oliva e prodotti tipici.
🗓 Ti aspettiamo domenica 11 ottobre
👉 Attività GRATUITA con prenotazione obbligatoria: turismo@comune.mattinata.fg.it | +39 339 1878047
Il programma in breve:
🥾 Ore 9:00 | Ritrovo presso il Distributore Piemontese carburanti
🏛 Ore 9:30 | Partenza della visita guidata al sito archeologico e alla necropoli di Monte Saraceno, con la guida Nico Moscatelli
🫒 Ore 12:00 | Agriturismo Giorgio, FèXtra Experience: dalla raccolta delle olive alla molitura e all’imbottigliamento
🏭 Ore 12:30 | Visita al frantoio
🍽 Ore 13:00 | Degustazione
La giornata è in collaborazione con il Touring Club Italiano (club di territorio di Manfredonia).
#FèXtra2026 #FèXtraSeiComunità #MattinataèXtraordinaria