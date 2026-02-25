Festival di Sanremo 2026, Kabir Bedi stronca Sandokan: Can Yaman gelato in diretta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 24 febbraio è andata in onda sui teleschermi di Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini e Can Yaman. Proprio il divo turco ha ricevuto la visita di Kabir Bedi sul palco dell’Ariston. In questo frangente, l’attore indiano ha usato parole inaspettate per commentare il reboot di Sandokan, andato in onda nelle scorse settimane sui teleschermi di Rai 1. Kabir Bedi ha gelato Can Yaman quando ha dichiarato in diretta tv: “Hanno cambiato le storie di tutti i personaggi. È stano vedere James Brooke che si innamora di Marianna. Preferisco la storia d’amore nel mio Sandokan”. L’uomo ha aggiunto dal palco di Sanremo 2026: “è una grande responsabilità, è una figura iconica. Siamo entrambi molto fortunati a interpretare questo personaggio molto importante per la cultura italiana. Dobbiamo ricordare che la gente ci ammira non solo per la nostra interpretazione ma per quello che Sandokan rappresenta”.

Can Yaman e Kabir Bedi sul palco di Sanremo 2026

Can Yaman e Kabir Bedi si sono incontrati sul palco del festival di Sanremo 2026. Proprio l’attore turco tornerà a vestire i panni di Sandokan nella seconda stagione della serie tv che è stata già confermata dai piani alti di viale Mazzini grazie all’incredibile successo di ascolti. In una recente intervista, l’attore turco ha ammesso che le nuove puntate dovrebbe essere girate quest’estate sebbene non c’è ancora una data precisa. L’uomo ha spiegato che la produzione sta cercando di migliorarsi a livello globale dopo aver ottenuto grande successo.