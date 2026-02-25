Festival di Sanremo 2026, clamoroso errore in diretta su Rai 1: cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 24 febbraio è andata in onda sui teleschermi di Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotto per l’ultima volta da Carlo Conti. Il ritorno della kermesse canora ha registrato oltre 9 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Tra i momenti che hanno colpito maggiormente il pubblico vi è stata la presenza sul palco di Giovanna Pratesi, classe 1920. Carlo Conti aveva dichiarato in conferenza stampa: “La sua presenza deve far riflettere i nostri giovani: la signora Gianna Pratesi rappresenta i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri partigiani che hanno liberato l’Italia dall’oppressione nazifascista e che ci hanno permesso, oggi, di goderci un evento musicale come questo”. Il conduttore di Sanremo 2026 ha voluto fortemente l’anziana donna per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

Sanremo 2026, clamoroso errore della grafica durante l’ospitata di Giovanna Pratesi

Giovanna Pratesi ha emozionato il pubblico nel corso della prima serata del festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri su Rai 1. L’anziana donna intervistata da Carlo Conti ha dichiarato: “In famiglia eravamo tutti di Sinistra, i fascisti via. Ho votato la Repubblica!”. Proprio in questo frangente il pubblico ha notato un clamoroso errore da parte della produzione della kermesse canora. Nel led dietro alla donna vi è apparso un sbaglio della grafica che ha imbarazzato tutti. Difatti, invece, di scrivere “Repubblica” hanno scritto “Il 54 per cento alla Repupplica”. Un momento spiacevole per Carlo Conti e tutto il suo staff.