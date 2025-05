Festa post Grande Fratello: ecco chi c’era, grandi assenti Helena Prestes e Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello si è concluso da un mese con la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes. Un’edizione durata ben sei mesi che ha visto grandi colpi di scena come il ripescaggio o i bonus, mai accaduti nella storia del reality show. Un’esperienza che ha portato i suoi protagonisti a costruire dei rapporti veri ed amicizie durature. Ieri 4 maggio, Eva Grimaldi ha organizzato la festa del post Grande Fratello a Roma. Un evento che ha visto la partecipazione di alcuni concorrenti dell’ultima edizione tra cui Lorenzo Spolverato insieme all’ormai inseparabile Michael Castorino, Mariavittoria Minghetti senza Tommaso Franchi rimasto a Siena, Ilaria Clemente, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Festa di fine Grande Fratello: presenti Jessica Morlacchi e Stefania Orlando, assenti Helena e Javier

Alla festa di rito di fine Grande Fratello erano presenti anche Imma Battaglia, la compagna di Eva Grimaldi insieme a Stefania Orlando. Proprio quest’ultima ha sorpreso tutti portando all’evento il suo nuovo compagno. Presente anche Jessica Morlacchi, l’ultima vincitrice del GF. Ma chi non si è presentato alla festa per celebrare l’edizione appena conclusasi del reality show? Tra gli assenti importanti: Shaila Gatta che è rimasta a Napoli per presentare la sua nuova linea di cosmetici, Javier Martinez e Helena Prestes che sono attualmente in vacanza-lavoro in Egitto, Luca Calvani, Federico Chimirri, Amanda Lecciso e Iago Garcia, che stanno approfondendo la loro conoscenza trascorrendo alcuni giorni insieme a Lecce, città di lei.