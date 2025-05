Helena Prestes, commuovente messaggio per i fan: “E’ stato davvero speciale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5. La modella brasiliana sta vivendo un periodo positivo sia dal punto vista lavorativo che sentimentale. Attualmente, la donna insieme al compagno Javier Martinez, conosciuto nella casa più spiata d’Italia si trovano in Egitto per una vacanza-lavoro da sogno. Nel corso delle ultime ore, però, Helena Prestes ha commosso i suoi fan pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram. La donna ha scritto un toccante messaggio per le centinaia di supporter che lo scorso 30 marzo si sono recati a Rimini per incontrarla insieme a Javier Martinez.

Helena Prestes commuove il suo pubblico

Ieri 3 maggio, Helena Prestes ha commosso i suoi fan pubblicando per loro un toccante messaggio. Nelle storie postate su Instagram si leggono le seguenti parole: “Grazie di cuore a tutti coloro che sono venuti alla festa per vederci! È stato davvero speciale avervi con noi, e siamo immensamente grati per il vostro affetto, le risate e la compagnia. Ci sentiamo davvero fortunati ad avere persone così meravigliose nelle nostre vite!“. La donna è apparsa particolarmente riconoscente per i fan che nella giornata del 30 marzo avevano preso d’assalto Rimini per vedere lei e Javier Martinez all’interno di una nota discoteca. L’evento infatti è stato un grande successo. Secondo le ultime indiscrezioni ci sono state oltre 700 persone ad assistere alla coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello.