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Festa Patronale Montagna San Salvatore: i ringraziamenti

Una giornata di festa, fede, tradizione, musica, divertimento e condivisione. ❤️

La Festa Patronale di San Salvatore è stata possibile grazie all’impegno di tante persone che, con il proprio contributo, hanno reso questa giornata speciale.

Un ringraziamento speciale va all’Associazione Vento Nuovo APS, che ha lavorato per giorni, con passione, impegno e dedizione, per organizzare ogni momento della festa e fare in modo che tutto fosse pronto e che ogni cosa riuscisse nel migliore dei modi.

Dietro una sola giornata di festa ci sono giorni di preparativi, idee, organizzazione, sacrifici, telefonate, corse, lavoro e tanta voglia di fare per la propria comunità. A tutti i soci e ai volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie, grazie di cuore.

Grazie a Don Vincent, per la sua presenza e per aver accompagnato la nostra comunità nei momenti di fede e di preghiera.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, dai più piccoli ai più grandi, a chi si è divertito con i giochi popolari, a chi ha preso parte alla processione, a chi ha cantato, ballato e semplicemente scelto di vivere questa giornata insieme.

Un grazie particolare ai nostri sponsor, alle attività e a tutte le realtà che hanno creduto nell’iniziativa e hanno contribuito concretamente alla sua realizzazione. Il vostro sostegno è stato prezioso.

Una festa può durare un giorno, ma per renderla possibile serve il lavoro di molti.

E questa festa porta con sé soprattutto questo: la voglia di fare, di stare insieme e di continuare a far vivere San Salvatore e le sue tradizioni.

Grazie a tutti voi che avete fatto parte di questa giornata. ❤️