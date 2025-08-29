Festa Patronale: il 30 agosto spettacolo pirotecnico sul mare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

30 agosto – ore 24:00 – Scogliera Acqua di Cristo, Manfredonia

La magia dei fuochi d’artificio torna a illuminare il cielo di Manfredonia nei giorni della Festa Patronale.

Martedì 30 agosto, alle ore 24:00, alla scogliera Acqua di Cristo l’imperdibile appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, inaugurerà la prima di tre serate di fuochi d’artificio in onore di Maria Santissima di Siponto, Patrona della città. Un’esplosione di luce e colori si rifletterà sul mare del nostro golfo per regalare emozioni a tutta la comunità e ai tanti visitatori. Lo spettacolo pirotecnico è sostenuto da: Mangano Impianti, Bar Haiti, Bar Autori, Darsena Boat, La Perla del Golfo, C’est La Vie, Gelateria Marea, Paninomania Da Francesco.