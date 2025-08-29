Eventi ManfredoniaManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, il programma dei fuochi pirotecnici
Festa Patronale – Spettacoli Pirotecnici
La magia dei fuochi illuminerà i cieli di Manfredonia nei giorni di festa!
Ecco il programma completo:
Sabato 30 Agosto – Ore 24:00
Scogliera Acqua di Cristo
Spettacolo pirotecnico offerto da:
Mangano Impianti, Bar Haiti, Bar Autori, Darsena Boat, La Perla del Golfo, C’est La Vie, Gelateria Marea, Paninomania Da Francesco
Domenica 31 Agosto – Ore 00:30
Spiaggia Castello
Spettacolo di fuochi pirotecnici terra – mare – cielo
Lunedi 01 Settembre – Ore 24:00
Lungomare del Sole (Siponto)
Spettacolo di fuochi pirotecnici
Tre serate indimenticabili di luci, colori ed emozioni da vivere insieme alla nostra comunità!