Festa Patronale Manfredonia, il programma dei fuochi pirotecnici

Redazione29 Agosto 2025
Festa Patronale – Spettacoli Pirotecnici
La magia dei fuochi illuminerà i cieli di Manfredonia nei giorni di festa!


Ecco il programma completo:


Sabato 30 Agosto – Ore 24:00
Scogliera Acqua di Cristo
Spettacolo pirotecnico offerto da:
Mangano Impianti, Bar Haiti, Bar Autori, Darsena Boat, La Perla del Golfo, C’est La Vie, Gelateria Marea, Paninomania Da Francesco


Domenica 31 Agosto – Ore 00:30
Spiaggia Castello
Spettacolo di fuochi pirotecnici terra – mare – cielo


Lunedi 01 Settembre – Ore 24:00
Lungomare del Sole (Siponto)
Spettacolo di fuochi pirotecnici
Tre serate indimenticabili di luci, colori ed emozioni da vivere insieme alla nostra comunità!

