Eventi Capitanata

Festa Patronale di Rignano Garganico con gli Equipe 84, le Rivoltelle e Michele Zarrillo

Redazione21 Maggio 2026
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RIGNANO GARGANICO inizia a svelare l’estate 2026 con tre grandi appuntamenti musicali! ✨

In occasione dei festeggiamenti patronali, Piazza San Rocco ospiterà tre serate speciali all’insegna della musica e dello spettacolo:

🎶 14 agosto 2026 – Equipe 84

🎸 15 agosto 2026 – Le Rivoltelle

🎤 16 agosto 2026 – Michele Zarrillo

Un primo spoiler che vogliamo condividere già da maggio, in attesa di presentarvi il programma completo degli eventi dell’estate 2026. ☀️

Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico in collaborazione con il Comitato Feste.

Redazione21 Maggio 2026