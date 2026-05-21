Eventi Capitanata
Festa Patronale di Rignano Garganico con gli Equipe 84, le Rivoltelle e Michele Zarrillo
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RIGNANO GARGANICO inizia a svelare l’estate 2026 con tre grandi appuntamenti musicali!
In occasione dei festeggiamenti patronali, Piazza San Rocco ospiterà tre serate speciali all’insegna della musica e dello spettacolo:
14 agosto 2026 – Equipe 84
15 agosto 2026 – Le Rivoltelle
16 agosto 2026 – Michele Zarrillo
Un primo spoiler che vogliamo condividere già da maggio, in attesa di presentarvi il programma completo degli eventi dell’estate 2026.
Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico in collaborazione con il Comitato Feste.