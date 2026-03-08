Mattinata

Festa di San Giuseppe, gran falò a Mattinata

Redazione8 Marzo 2026
🔥 Festa di San Giuseppe – XXV Edizione del Gran Falò 🔥

Una fiamma che arde da secoli e che a Mattinata unisce la comunità attorno al Gran Falò da 25 anni.

La tradizione si rinnova, le emozioni si accendono e il cuore del paese batte più forte che mai per la XXV Edizione del Gran Falò della Festa di San Giuseppe.

Due giorni di fede, cultura e condivisione, in cui il fuoco diventa simbolo di unione, speranza e appartenenza. ✨

📅 Vi aspettiamo il 19 marzo per festeggiare insieme un evento che è il cuore pulsante della tradizione a Mattinata.

Non mancate… accendiamo insieme questa grande fiamma!

