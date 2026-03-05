Festa di San Giuseppe a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Papa Leone XIV così ci parla di San Giuseppe commentando il Vangelo di Matteo, il quale ci viene presentato “in particolare, nel momento in cui Dio gli rivela, in sogno, la sua missione (cfr Mt 1,18-24). Ci propone così una pagina molto bella della storia della salvezza, il cui protagonista è un uomo fragile e fallibile, come noi, e al tempo stesso coraggioso e forte nella fede.(…)”

Oltre a ciò, però, Giuseppe di Nazaret ci appare anche come una persona estremamente sensibile e umana. Lo vediamo quando, prima ancora che l’Angelo gli riveli il mistero che si sta compiendo in Maria, di fronte a una situazione difficile da comprendere e da accettare, egli non sceglie, nei confronti della sua futura sposa, la via dello scandalo e della pubblica condanna, ma quella discreta e benevola del ripudio segreto (cfr Mt 1,19). E così mostra di cogliere il senso più profondo della sua stessa osservanza religiosa: quello della misericordia.

La purezza e la nobiltà dei suoi sentimenti, però, diventano ancora più evidenti quando il Signore, in sogno, gli rivela il suo piano di salvezza, indicandogli il ruolo inaspettato che egli dovrà assumervi: essere lo sposo della Vergine Madre del Messia. Qui infatti Giuseppe, con un grande atto di fede, lascia anche l’ultima spiaggia delle sue sicurezze e prende il largo verso un futuro che è ormai totalmente nelle mani di Dio. Sant’Agostino descrive così il suo assenso: «Alla pietà e alla carità di Giuseppe nacque dalla vergine Maria un figlio, e proprio il Figlio di Dio» (Sermo 51, 20.30).

Pietà e carità, misericordia e abbandono: ecco le virtù dell’uomo di Nazaret (…) Sono atteggiamenti importanti, che educano il cuore all’incontro con Cristo e con i fratelli.”

Diventi, per la nostra Comunità parrocchiale, progetto da realizzare per vivere da discepoli del Cristo Signore. A tutti l’augurio e la benedizione, in modo particolare ai papà.

CELEBRAZIONI LITURGICHE 2026

Dal 10 marzo ogni sera Novena a San Giuseppe: ore 17,30 Rosario – Vespro e Santa Messa.

ore 17,30 Rosario – Vespro e Santa Messa. Triduo: presieduto dal Rev Sac. Don Fabio Clemente – Parroco di San Nicola e di Santa Maria della Libera in Rodi Garganico;

presieduto dal Rev Sac. – Parroco di San Nicola e di Santa Maria della Libera in Rodi Garganico; 17 Marzo presieduto dal Rev. Sac. Don Stefano Mazzone – Parroco di San Leonardo Abate in San Giovanni Rotondo.

presieduto dal Rev. Sac. – Parroco di San Leonardo Abate in San Giovanni Rotondo. 18 Marzo presieduto da S.E. Mons. Franco Moscone – nostro Arcivescovo;

presieduto da – nostro Arcivescovo; Giovedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe, titolare della Parrocchia ore 9,30 Santa Messa; ore 17,30 Celebrazione dei Secondi Vespri ore 18.00 Processione della statua di San Giuseppe per le strade della parrocchia secondo il seguente itinerario: Chiesa parrocchiale – via Barletta – via Domenico Caldara – via Ten. Troiano – via Gen. Antonio Salvemini – via Florio – via Nunzio Casalino – via Barletta – Chiesa San Giuseppe.



Al rientro: Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio – Arcivescovo emerito. Al termine della Messa: Benedizione e affidamento a San Giuseppe dei Papà.

FESTA IN COMUNITÀ 2026

Domenica 15 marzo ore 16,30 nel salone parrocchiale “TORNEO DI CALCIO BALILLA” per over 30-80 – uomini e donne.

nel salone parrocchiale per over 30-80 – uomini e donne. Martedì 17 marzo ore 19,30 “Meditazioni in Musica: Concerto meditativo per soprano, baritono, archi e pianoforte in onore di San Giuseppe” a cura del M° Emanuel Gatta.

a cura del M° Emanuel Gatta. Mercoledì 18 marzo ore 15,30 al Campo sportivo “EDEN” TORNEO DI CALCIO – 1ª Coppa San Giuseppe – Over 11-18 – Ragazzi e ragazze.

al Campo sportivo – Over 11-18 – Ragazzi e ragazze. Mercoledì 18 marzo ore 19,30 falò di San Giuseppe a cura del gruppo SCOUT con la Sagra della Zeppola di San Giuseppe e serata in festa con le Majorette e la Banda dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco-Giordani”.

falò di San Giuseppe a cura del gruppo SCOUT con la e serata in festa con le Majorette e la Banda dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco-Giordani”. Giovedì 19 marzo giro della banda “Città di Manfredonia” diretto dal M° Giovanni Esposto.

I Sacerdoti e il Consiglio Pastorale Parrocchiale