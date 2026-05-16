Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredonia
Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredonia
Con la partecipazione del Cardinale GUALTIERO BASSETTI
2026
29 / 30 / 31 MAGGIO
P R O G R A M M A
Festa Santa Maria Stella Maris 2026
con il ricordo dell’anniversario di Fondazione della Parrocchia e dell’Ordinazione Sacerdotale del Parroco don Alessandro Gambuto presenzia i festeggiamenti Sua Eminenza Rev.ma Signor Cardinale
GUALTIERO BASSETTI
• Dal 22 al 30 maggio novena in preparazione alla festa predicata dai Sacerdoti della diocesi.
29 MAGGIO
• ore 19.30 Sul piazzale della Chiesa (zona sagrato) Spettacolo Folk del Gruppo Popolare “I ZAMBITTE” ad opera degli alunni delle scuole medie di San Giovanni Rotondo.
30 MAGGIO
• ore 18.30 Messa Vigiliare.
31 MAGGIO DIES FESTUS
• ore 09.30 e 11.30 Sante Messe domenicali mattutine.
• ore 17.30 Giro della Banda Cittadina Città di Manfredonia per le strade del quartiere.
• ore 18.30 Accoglienza dell’E.mo Card. Bassetti sul piazzale della Parrocchia.
• ore 19.30 Santa Messa solenne in onore di Maria Santissima Stella del mare presieduta dal Cardinale.
• ore 20.15 FIACCOLATA MARIANA con il seguente itinerario: Chiesa Stella Maris, Via del Porto, Lungomare N. Sauro, Piazzale Ferri qui l’icona della Vergine sostando difronte alla spiaggia riceverà il saluto con i fuochi pirotecnici della ditta NUOVA PIROTECNICA di ROSSELLA DI BARI Manfredonia.
• Terminati i fuochi, la fiaccolata riprenderà il cammino per il Lungomare, all’altezza della Lega Navale, imboccherà Via Alessandro Volta, poi Via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi fino a Larghetto Don Antonio Ricucci dove sul sagrato della Chiesa Stella Maris avverrà l’atto di consacrazione a Maria SS. Stella del Mare con i saluti e la benedizione alla città da parte del Card. Bassetti.
• ore 21.30 Sul sagrato della Chiesa Concerto della Band locale IDEA.