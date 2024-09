14 e 15 settembre in Villa Comunale, la Festa dell’Unità del PD di Cerignola: ospite il Presidente della Campania Vincenzo De Luca

14 e 15 settembre in Villa Comunale, la Festa dell’Unità del PD di Cerignola: ospite il Presidente della Campania Vincenzo De Luca e il Presidente della Puglia Michele Emiliano, il nuovo Sindaco di Bari Vito Leccese, e ancora Piemontese, Bonito e d’Arienzo.

Intrattenimento musicale con i 4ofUS e serata finale Made in Sud con il trio comico de “I DITELO VOI”.

La Festa dell’Unità del Partito Democratico di Cerignola si conferma – anche per quest’anno – di grande interesse politico e ricreativo. Due giorni, sabato 14 e domenica 15 settembre, ricchi di iniziative, convegni, musica e risate nella splendida cornice della nostra Villa Comunale.

Si parte sabato 14 settembre, alle ore 20.00, con l’inaugurazione della festa e i saluti del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e il segretario cittadino del PD Daniele Dalessandro.

Segue, alle ore 20.15, il dibattito clou della giornata: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, moderati da Annamaria Ferretti Direttora dell’Edicola del Sud, si confronteranno sul tema dell’Autonomia Differenziata, ribadendo le ragioni del NO ad una riforma che divide l’Italia ed impoverisce il sud.

La serata si concluderà, alle ore 21.30, con il concerto di musica pop nazionale ed internazionale dei 4ofUS (Four of Us), quattro voci straordinarie, talenti del nostro territorio.

Si riparte domenica 15 settembre, alle ore 11.00 della mattina, con PD LAND: la Festa dell’Unità si trasforma in un parco aperto a tutti i bambini, con giochi, animazione e cultura. Un momento dedicato alle famiglie e ai loro figli, da passare in allegria e spensieratezza.

Segue, alle ore 12.00, l’inaugurazione della “Panchina Europea” a cura dei Giovani Democratici: uno spazio fisico per sensibilizzare alla cittadinanza europea contribuendo ad un sentimento di identità comunitaria.

Alle ore 20.00 altro dibattito interessantissimo: si presenta ai cerignolani il nuovo Sindaco di Bari Vito Leccese in un confronto con il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e il Sindaco di Monte Sant’Angelo e segretario del PD Provinciale Pierpaolo d’Arienzo sui temi della sostenibilità ambientale e del PNRR. Modera l’incontro il giornalista Pietro Capuano de “l’Attacco”.

Seguirà, alle ore 21.00, lo spettacolo più importante della Festa dell’Unità: avremo sul palco il trio comico de “I DITELO VOI” – artisti di punta dalla trasmissione MADE IN SUD – che con le loro parodie faranno ridere e divertire i cerignolani.

Dopo lo spettacolo l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.