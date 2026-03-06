Eventi Manfredonia
Festa della Donna, ingresso al Parco Archeologico di Siponto gratuito per le visitatrici
Domenica 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ingresso nei luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le visitatrici.
Ti aspettiamo al Parco archeologico di Siponto dalle 10:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18:45).
Non mancare!