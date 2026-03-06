Eventi Manfredonia

Festa della Donna, ingresso al Parco Archeologico di Siponto gratuito per le visitatrici

Redazione6 Marzo 2026
Domenica 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ingresso nei luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le visitatrici.

Ti aspettiamo al Parco archeologico di Siponto dalle 10:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18:45).

Non mancare!

