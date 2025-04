[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa del calcio giovanile di Capitanata a Manfredonia

Ieri, il Sindaco Domenico La Marca insieme all’assessore Francesco Schiavone e il consigliere con delega allo sport Nicola Mangano hanno incontrato il Presidente LND Foggia Avv. Lorenzo Taggio e l’avvocato Collicelli dell’Accademia, per ufficializzare la Festa del Calcio Giovanile di Capitanata.



Per la seconda edizione, la LND sceglie Manfredonia come sede di questo importante evento dedicato ai giovani talenti della nostra Provincia.



Un evento che valorizza lo sport e il territorio. Grazie alla presenza di circa 300 atleti e delle loro famiglie, sarà anche un’opportunità per far conoscere la nostra città.



L’evento si svolgerà il 14/15 giugno, presso Impianti sportivi G. Salvemini (Arena Sport Center) e sarà patrocinato dal comune di Manfredonia, con l’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia.



Le categorie che parteciperanno all’evento sportivo saranno:

Under 14, Under 15, Under 17,

Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici, Primi Calci(maschile e femminile).

Nicola Mangano: _”Siamo felici di ospitare questa manifestazione, che non è solo un torneo di calcio, ma un vero momento di aggregazione per i più giovani. Sarà bellissimo vedere gli atleti sfilare per il centro storico con i propri striscioni, regalando a Manfredonia un weekend di festa, sport e socialità.

Manfredonia può e deve diventare presto il punto di riferimento dello sport giovanile.